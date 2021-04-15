港澳市場方面，第4季同店銷售升19%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別增長28%及9%。低基數效應及逐步通關下，澳門同店銷售增長由第三季跌24%改善至第四季升27%，香港由第三季跌42%改善至第四季升15%。另外，港澳市場期內零售銷售額按年升36%，但由於尚未全面通關，與2019財年第4季同店銷售比較仍錄跌幅。

內地方面，由於疫情控制較有效，海外旅遊限制亦有助刺激當地消費，加上金價下跌，內地市埸零售氣氛期內恢復良好，自營店同店銷售增長93%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售增長分別為110%及62%。由於品牌店基數較高，期內同店銷售升70%，整體店舖銷售額按年升140%，黃金產品及定價首飾產品零售銷售額則分別錄得約180%及100%的增長。對比2019財年同期，整體同店銷售增長有低雙位數字升幅，按年計銷售升幅約30%。

集團期內在內地淨增加46間「六福」品牌店；淨減少1間「Goldstyle」品牌店，截至今年3月底內地共有2,294間店舖，全球就有146間「六福」自營店。六福指出，疫苗推出後疫情可逐步緩和，宏觀經濟及零售氣氛亦會進一步恢復，尤其內地市場，料銷售表現在不久將來會有良好改善。

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