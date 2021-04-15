「微信女」案疑犯 原來是「老賴」
文章日期：2021年4月15日 18:05
證監會上月公布，法庭向去年11月懷疑已經潛逃離港的「微信女」案疑犯曾泠樨發出逮捕手令，翻查資料顯示，曾泠樨似乎在內地早已劣績斑斑，多個網站將一名同名同姓、同年同月同日生的女性「曾泠樨」列為「老賴（失信被執行人，即欠債不還人士）」，涉及多宗錢債糾紛，包括拖欠信用卡貸款、個人貸款，甚至賣樓收款後拒絕交樓，金額由數萬到數百萬元（人民幣，下同）不等。
據資料顯示，涉及曾泠樨的多宗錢債案件，俱是發生在2015年至2020年期間，案件包括先後拖欠中信銀行及光大銀行信用卡「卡數」，當中涉及光大的欠付卡數接近30萬元；而2015年曾泠樨曾以67.5萬元出售旗下重慶一家住宅，但收款後一直拒絕辦理遷出戶口手續，一直至2017年底終被告上法庭；同年又向別人借款100萬等，至2018年仍未償還，終被告上法庭。
另有資料顯示，曾泠樨在重慶與拍檔開設公司，並且亦有涉及錢債糾紛，債主包括興業銀行、民生銀行等，其中單興業銀行一案，欠款就超過146萬元。更「絕」的是，曾泠樨與多名拍檔及旗下公司重慶旗豐於2019年再被追債，涉款金額逾400萬元，但即使法院裁定勝訴，債主卻發現曾泠樨等人及重慶旗豐合共只有約3100元存款，基本上是「血本無歸」。
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