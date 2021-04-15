據資料顯示，涉及曾泠樨的多宗錢債案件，俱是發生在2015年至2020年期間，案件包括先後拖欠中信銀行及光大銀行信用卡「卡數」，當中涉及光大的欠付卡數接近30萬元；而2015年曾泠樨曾以67.5萬元出售旗下重慶一家住宅，但收款後一直拒絕辦理遷出戶口手續，一直至2017年底終被告上法庭；同年又向別人借款100萬等，至2018年仍未償還，終被告上法庭。

另有資料顯示，曾泠樨在重慶與拍檔開設公司，並且亦有涉及錢債糾紛，債主包括興業銀行、民生銀行等，其中單興業銀行一案，欠款就超過146萬元。更「絕」的是，曾泠樨與多名拍檔及旗下公司重慶旗豐於2019年再被追債，涉款金額逾400萬元，但即使法院裁定勝訴，債主卻發現曾泠樨等人及重慶旗豐合共只有約3100元存款，基本上是「血本無歸」。

其他報道

環聯：去年3月起的一年內本港數碼詐騙增兩成

華南城：全年合約銷售按年增19%

易付達﹕受惠電子消費券商戶量增10% 商戶查詢增9倍

字節跳動正籌備將抖音、今日頭條等中國資產IPO TikTok則另上

莎莎上季港澳同店跌18.8% 料港通關前仍充滿不確定性

南航3月客座率、貨郵載運率 按月升10個及跌6個百分點

恒指受外圍影響 收市跌107點 成交縮至逾2個月低 北水轉淨流出

台積電提高開支預測 料下季汽車晶片短缺減少 全球晶片短缺明年持續

滬深三大指數跌幅收窄 上證收市跌0.52%

馬雲「現身」 普京地理視像會議 全程無發言