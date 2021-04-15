此外，環聯指因為新冠疫情防疫限制，促使更多人留在家中，並花費更多時間玩遊戲。這些交易令騙徒有機可乘，源自香港且針對電子遊戲的可疑詐騙因而上升122% 。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，疫情期間，更多人在網上購物，騙徒知悉商品必須經由物流公司送遞，他們的目標是將客戶的真實訂單盜貨轉運，或者利用遭入侵的消費者帳戶下達欺詐性訂單，即先以真實客戶地址作為發貨地址，在發貨後再將其轉運。

此外，環聯在今年3月調查，發現有36%香港消費者近期曾成為數碼詐騙的目標，較去年同期增加20%。有44%的Z世代（1995年至2002年間出生）表示，他們曾成為騙徒的目標，與其他各年齡層相比人數最多。而其後則為千禧世代（1980年至1994年間出生），百分比為40%。報稱成為新冠肺炎相關數碼詐騙目標的香港消費者中，網絡釣魚（phishing）為最常見的詐騙類型，有37%的受訪者表示曾收到網絡釣魚訊息。

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