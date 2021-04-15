易付達﹕受惠電子消費券商戶量增10% 商戶查詢增9倍
文章日期：2021年4月15日 17:22
本港主打聚合支付市場的易付達（eft pay）為首個支付寶香港的供應商，易付達主席及行政總裁勞俊傑表示，港府宣布電子消費券消息後，所接獲的服務查詢，較平日急增約8倍至9倍，最近每日的服務查詢亦較以往增加2倍至3倍，當中網店查詢比例達10%。
勞俊傑又表示，電子消費券的誘因亦提升商戶的安裝率，由以往的五成以下，提升至超過六成。勞俊傑又指，所查詢的商戶來自各行各業，但坦言當中以街市商戶客最難推銷。易付達總經理黎萬信表示，中小企主要查詢的對象為安裝支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WechatpayHK）和八達通的詳情，相反較多大型企業的主要查詢為Tap & Go「拍住賞」。
黎萬信表示，易付達今年將會積極拓展中小企市場，目前中小企商戶的門店商戶數量約2萬多個，其交易額佔總額不足三成，期望受惠於電子消費券政策，能增加10%的客量，約3000個的中小企商戶。黎萬信又指，集團只向中小企收取交易費用，目前小中企可享有零安裝費和零月租費。
黎稱，目前易付達VISA、Mastercard和八達通的交易費為1.5%，而AlipayHK和WechatpayHK的交易費為1.2%。他以澳門為例，上次派發消費券約400億，生意成交額達8倍的增長，是次港府共派360億元，若預計以4倍的增長，本港因消費券所致的生意成交額達約2000億元。
易付達去年年尾推出電子優惠券平台「e+齊齊賞」，平台可售賣商戶的現金券或優惠券，用戶亦可查詢不同品牌的優惠詳情。黎萬信表示，目前「e+齊齊賞」的商戶超過200個，用戶量達6000個。他表示，7月前會完成在AlipayHK應用程式中加入「e+齊齊賞」的小程式，目前亦正WechatpayHK 商討中有關事項，期望亦能在7月前完成。他透露，「e+齊齊賞」不會收取月租費，只會收取交易費。
其他報道
字節跳動正籌備將抖音、今日頭條等中國資產IPO TikTok則另上
恒指受外圍影響 收市跌107點 成交縮至逾2個月低 北水轉淨流出
台積電提高開支預測 料下季汽車晶片短缺減少 全球晶片短缺明年持續
美國將就干預大選和SolarWinds黑客攻擊對俄羅斯實施制裁