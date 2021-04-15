集團指出，第4季營業額跌幅收窄，主要由於疫情在去年初開始爆發，比較基數極低，加上澳門受惠於通關後內地訪客人次回升，以及電子商貿、中國內地業務持續增長，令營業額跌幅收窄。與2018/19年度比較，集團持續經營業務第4季營業額仍減少59.0%，跌幅較第3季的55.8%略為增加。港澳方面，與2018/19年比較，零售及批發營業額下跌69.1%。

集團表示，澳門業務表現較香港為佳，去年基數極低，第4季澳門銷售按年升22.8%，較2018/19年度同期則減少41.7%。隨著疫情受控，澳門去年8月中起恢復內地自由行的旅遊簽證，旅客陸續復蘇，帶動內地客按年銷售跌幅由上半年的98.3%收窄至第4季的7.8%，較2018/19年度第4季跌62.4%。

香港方面，未通關令內地旅客人次低迷，銷售以本地客為主導，期內受第4波疫情影響，拖累銷售表現，去年低基數效應下，第4季零售銷售按年跌幅收窄至32.8%，但較 2018/19 年度同期則減少76.9%。集團表示，希望最差時間已過，但通關前經營環境仍充滿不確定性，為盡快轉虧為盈和增強長遠盈利能力，集團會持續減低成本和改善成本架構。

另外，中國零售業務期內季錄得102.2%按年增長，與2018/19年度同期比較亦升4.9%，因零售網絡擴張，馬來西亞則仍然受疫情影響較大，第4季銷售按年跌28.9%。

截至今年3月底，莎莎共有232間零售店，港澳共有100間分店，中國及馬來西亞各有57間及75間分店。

莎莎今日收市報1.86元，升0.54%。

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