恒指今早低開28點，最多曾跌369點高低波幅354點，收市跌107點或0.37%，報28793點，成交金額1245億元，較上日減少9.84%；國指跌93點或0.85%，報10905點。恒生科技指數收報8142點，跌1.01%。

恒指10天線(28692.08點)升穿20天線(28662.72點)，收市時兩條平均線均失而復得。

藍籌22隻升，33隻下跌。長實集團（1113）升2.23%，收報48.15元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌2.43%，收報68.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.96%，收報99.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；阿里巴巴（9988）跌1.68%，收報233.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

恒生科技指數成份股10隻升，21隻下跌。升幅最大的是鴻騰（6088）收報2.52元，升2.44%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見235元，收報240元，跌7.76%。

北水南下合計淨流出5.54億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出9.5億元人民幣，終止連續3日流入。

午後消息股表現

台積電提高開支預測，料下季汽車晶片短缺減少，全球晶片短缺明年持續。晶片股個別發展，中芯國際（0981）收報26.05元，跌0.19%；華虹半導體（1347）收報48.05元，跌2.44%；ASM PACIFIC（0522）收報101.4元，升1.4%。

馬雲「現身」，普京地理視像會議，全程無發言。阿里巴巴跌1.68%。

特步（1368）首季零售銷售增55%。收報6.24元，升3.14%。

今早及隔晚消息股表現

澳門或研究發行數字化貨幣可行性，市場憂慮中介業務受損，拖累博彩收入，濠賭股向下。新濠國際發展（0200）收報15.2元，跌1.55%；美高梅中國（2282）收報12.48元，跌2.8%；澳博控股（0880）收報9.7元，跌3%；永利澳門（1128）收報14.84元，跌0.8%；銀河娛樂（0027）收報68.3元，跌2.43%；金沙中國（1928）收報36.25元，跌1.63%。

騰訊將合併微視、騰訊視頻和應用寶，以及重啟發債活動，規模或為40億美元。騰訊收報620元，跌0.56%。

加密貨幣交易所Coinbase上市，市值高過港美交易所。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報26.5元，跌2.21%；栢能集團（1263）收報3.86元，跌5.39%；BC科技（0863）收報17.1元，跌6.25%；雄岸科技（1647）收報0.41元，跌3.53%。

百融雲創（6608）公布，首季收入升92%。報24.6元，升4.68%。

中燃（0384）與聯通簽協議 於物聯網、數字化等領合作。收報33.5元，升0.9%。

長實（1113）建議回購股份加碼至3.8億股 額外涉資24億。收報48.15元，升2.23%。

彩生活（1778）斥3020萬向母企購保險經紀業務。收報3.4元，升0.89%。

恒地（0012）增持美麗華（0071）至五成，增持少於2%避觸發全購。恒地收報35.1元，跌0.28%；美麗華創52周高，見16.3元，收報15.92元，升3.78%。

旭輝（0884）、永升（1995）棄購內房彰泰地產及物管業務。旭輝收報7.11元，升0.14%；永升收報17.64元，跌2.86%。

美團（3690）涉「二選一」壟斷再被罰35.2萬人幣。收報284.8元，跌0.42%。

社保基金連續第三個月買賣中行（3988）。中行收報3.06元，跌0.65%。

華潤置地（1109）3月權益合約銷售額升3.6%。收報37.2元，升0.95%。

安踏（2020）品牌產品首季零售金額錄40%至45%正增長。收報141.9元，升1%。其他體育用品股個別發展，李寧（2331）創上市新高，見61.5元，收報59.6元，升3.11%；361度（1361）收報2.29元，跌4.58%；滔搏（6110）收報10.16元，跌2.31%。

破頂股表現

破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見19.46元，收報19.3元，升2.66%；國藥控股（1099）創52周高，見22.5元，收報22.05元，升6.27%；現代牙科（3600）創52周高，見2.85元，收報2.82元，升14.63%；叙福樓（1978）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升15.89%；富豪產業（1881）創52周高，見1.74元，收報1.74元，升0.58%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.4元，收報4.37元，升0.23%。

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