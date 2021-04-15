台積電提高開支預測 料下季汽車晶片短缺減少 全球晶片短缺明年持續
文章日期：2021年4月15日 15:36
一如市場預期，台積電今日宣布，調高全年資本支出預測，由之前的250億至280億美元，調升至300億美元，即按年大增74%。營收增長料為兩成，高於先前預估的15%。據台媒報道，集團在發布會上預計全年產能緊張，故上調資本支出預測，並預計下季汽車晶片短缺將大大減少。
不過，台積電執行長魏哲家表示，雖然不排除超額下單或庫存調整的可能性，但預計需求仍維持在高位，年內晶片產能仍將緊張，短缺將持續到今年，並且可能延續到2022年。
台積電昨日公布首季業績，營收按年增25%至129.2億美元，毛利率52.4%，按年增0.6個百分點，淨利率41.5%，按年增0.1個百分點，3項數據均符合集團此前的預估。而純利為1396.9億元新台幣，略高於市場預測。
首季出貨量335.9萬片十二吋約當晶圓，按年增14.8%，按季增3.5%。5納米佔銷售14%，7納米佔總銷售35%，合計佔49%。車用電子銷售按季大增31%，智能手機則按季減少11%。
次季的營運預測方面，集團預期營收介乎129億至132億美元之間，毛利率約49.5%至51.5%之間。
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