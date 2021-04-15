大市處於區間窄幅上落的困局，但內部情況轉差，本就沒有強勢板塊，但愈來愈多股份更是轉弱，例如快手（1024）反覆過後向下突破。人行今早MLF少幅淨回籠，債市方面，亞洲高收益美元債券利差連續9天擴闊，為2020年3月以來最長，消息上有騰訊（0700）推遲發債及華融巨額債券違約的可能，包括1292億元人民幣及212億美元。

滬深300指數距調整浪以來的低位不足1%，恒科指以收市價計算也相差僅1%。是3底不破還是整固後再跌，現在只能等。暫時仍然少做少錯

個股可留意光大環境（0257）(改名前叫光大國際)。光國長跌長有，主因是資本性開支巨大，去年就達到210億元，令負債率不斷上升，最新已高達142%，較2019年的114%又再顯著上升。由於投資力度強大，建設收入佔比達到60%，這部份數期又長積壓大量資金，再加上政府補貼支付無期，財務風險巨大導致估值低迷。

不過，建設收入佔總收入，也由2019年的63.5%降至59.4%，雖然不能確認是轉捩點，但也是一個好現象。此外，中央也推出了補貼應收帳融資方案，為集團帶來財務流動性。集團管理層也表示，有意回A股上市。以光國當前的狀況，相信會全力推進回A的工作，若有消息，將可大幅降低財務風險，利好股價。

走勢上，光國早前業績前後大升，之後主要在5元至5.5元水平區間整固，未有如以往般快速回到低位，有少許機會出現轉勢，可小注趁低收集，博回A成功時炒上重估。

張兆聰

明報首席評論員