美股科技股向下，港科技股跟跌，恒指今早低開28點後，曾收窄跌幅至16點，其後跌幅擴大至最多369點，高低波幅354點。恒指半日跌276點或0.96%，報28623點，成交金額683億元；國指跌168點或1.53%，報10831點。恒生科技指數收報8065點，跌1.95%。