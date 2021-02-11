科指續跑輸 恒指半日跌276點 騰訊跌1.68%
文章日期：2021年4月15日 12:17
美股科技股向下，港科技股跟跌，恒指今早低開28點後，曾收窄跌幅至16點，其後跌幅擴大至最多369點，高低波幅354點。恒指半日跌276點或0.96%，報28623點，成交金額683億元；國指跌168點或1.53%，報10831點。恒生科技指數收報8065點，跌1.95%。
恒指10天線(28675.15點)升穿20天線(28654.26點)。
藍籌15隻升，39隻下跌，1隻無升跌。長實集團（1113）升2.34%，收報48.2元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌3.29%，收報67.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.35%，收報99.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；騰訊（0700）跌1.68%，收報613元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。
恒生科技指數成份股11隻升，12隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報33.05元，升1.07%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報234元，跌1.6%。
北水南下合計淨流入1.09億元，連續第3日流入，累計流入26.48億元。南水北上合計淨流出42.62億元人民幣，終止連續3日流入。
澳門或研究發行數字化貨幣可行性，市場憂慮中介業務受損及影響博彩收入，濠賭股向下。新濠國際發展（0200）收報15.2元，跌1.55%；美高梅中國（2282）收報12.48元，跌2.8%；澳博控股（0880）收報9.69元，跌3.1%；永利澳門（1128）收報14.74元，跌1.47%；銀河娛樂（0027）收報67.7元，跌3.29%；金沙中國（1928）收報36元，跌2.31%。
騰訊將合併微視、騰訊視頻和應用寶，以及重啟發債活動，規模或為40億美元。騰訊跌1.68%。
加密貨幣交易所Coinbase上市，市值高過港美交易所。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報25.65元，跌5.35%；栢能集團（1263）收報3.8元，跌6.86%；BC科技（0863）收報16.9元，跌7.35%；雄岸科技（1647）收報0.41元，跌3.53%。港交所（0388）收報459.2元，跌0.48%。
百融雲創（6608）公布，首季收入升92%。半日收報24.15元，升2.7%。
中燃（0384）與聯通簽協議 於物聯網、數字化等領合作。收報33.15元，跌0.15%。
長實（1113）建議回購股份加碼至3.8億股 額外涉資24億。收報48.2元，升2.34%。
彩生活（1778）斥3020萬向母企購保險經紀業務。收報3.39元，升0.59%。
恒地（0012）增持美麗華（0071）至五成，增持少於2%避觸發全購。恒地收報35.1元，跌0.28%；美麗華創52周高，見16.3元，收報15.92元，升3.78%。
旭輝（0884）、永升（1995）棄購內房彰泰地產及物管業務。旭輝收報7.07元，跌0.42%；永升收報17.48元，跌3.74%。
美團（3690）涉「二選一」壟斷再被罰35.2萬人幣。收報282元，跌1.4%。
社保基金連續第三個月買賣中行（3988）。中行收報3.07元，跌0.32%。
華潤置地（1109）3月權益合約銷售額升3.6%。收報37.15元，升0.81%。
安踏（2020）品牌產品首季零售金額錄40%至45%正增長。收報138.8元，跌1.21%。其他體育用品股個別發展，李寧（2331）創上市新高，見61.5元，收報58.65元，升1.47%；361度（1361）收報2.3元，跌4.17%；特步（1368）收報5.88元，跌2.81%；滔搏（6110）收報10.02元，跌3.65%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見19.46元，收報19.3元，升2.66%；國藥控股（1099）創52周高，見22.5元，收報22.2元，升6.99%；叙福樓（1978）創52周高，見1.18元，收報1.15元，升7.48%；富豪產業（1881）創52周高，見1.74元，收報1.72元，跌0.58%。
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