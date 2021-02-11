港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.25點子至0.03467%；1星期HIBOR升0.07點子至0.0481%；2星期HIBOR升0.36點子至0.06482%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.48點子至0.20161%；6個月期HIBOR跌2.64點子至0.33804%；12個月期HIBOR跌1.95點子至0.49036%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.11463%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0111%，連續5日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。

對上一次連續5日收窄，是2021年3月26日，當日利差報0.0253%。

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