港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日
文章日期：2021年4月15日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.39點子至0.10357%，是2020年11月26日後最低，當日報0.10321%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.25點子至0.03467%；1星期HIBOR升0.07點子至0.0481%；2星期HIBOR升0.36點子至0.06482%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.48點子至0.20161%；6個月期HIBOR跌2.64點子至0.33804%；12個月期HIBOR跌1.95點子至0.49036%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.11463%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0111%，連續5日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。
對上一次連續5日收窄，是2021年3月26日，當日利差報0.0253%。
其他報道
美國將就干預大選和SolarWinds黑客攻擊對俄羅斯實施制裁
美國將就干預大選和SolarWinds黑客攻擊對俄羅斯實施制裁
內地股市今早向下 滬指低開7點 人行開展1500億元MLF操作
恒指低開28點 10天線升穿20天線 安踏升2.14% 阿里跌1.6%
港股ADR跌160點 阿里巴巴ADR跌2.33% 騰訊跌1.16%