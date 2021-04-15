加密貨幣交易所Coinbase上市 市值高過港美交易所
文章日期：2021年4月15日 10:09
加密貨幣交易所Coinbase 昨日於納斯達克上市，市值一度飆升至1,120億美元以上，市值超過美國、香港交易所。
Coinbase股價一度高見429.54美元，升71.8%，收市升幅收窄至328.28美元，仍升近31.3%。另外，比特幣亦同創新高，曾升最多2.65%，高見64869.78美元。
以收市價計，Coinbase市值達653.9億美元，如按完全稀釋後的股數，Coinbase估值達到857.8億美元，股分當中包含尚未生效的股票選擇權及限制性股票。
Coinbase市值高過多個主要交易所，目前納斯達克交易所市值為259億美元、擁有紐約證交所的洲際交易所市值為660億美元左右，而港交所（0388）目前市值為5820億港元。
比特幣與以太幣共佔Coinbase的2020年交易收入的56%。
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