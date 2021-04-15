Coinbase股價一度高見429.54美元，升71.8%，收市升幅收窄至328.28美元，仍升近31.3%。另外，比特幣亦同創新高，曾升最多2.65%，高見64869.78美元。

以收市價計，Coinbase市值達653.9億美元，如按完全稀釋後的股數，Coinbase估值達到857.8億美元，股分當中包含尚未生效的股票選擇權及限制性股票。

Coinbase市值高過多個主要交易所，目前納斯達克交易所市值為259億美元、擁有紐約證交所的洲際交易所市值為660億美元左右，而港交所（0388）目前市值為5820億港元。

比特幣與以太幣共佔Coinbase的2020年交易收入的56%。

其他報道

美國將就干預大選和SolarWinds黑客攻擊對俄羅斯實施制裁

美國將就干預大選和SolarWinds黑客攻擊對俄羅斯實施制裁

內地股市今早向下 滬指低開7點 人行開展1500億元MLF操作

恒指低開28點 10天線升穿20天線 安踏升2.14% 阿里跌1.6%

百融雲創：首季收入升92%

港股ADR跌160點 阿里巴巴ADR跌2.33% 騰訊跌1.16%

中燃：與聯通簽協議 於物聯網、數字化等領合作

鮑威爾：通脹、就業達標後再考慮加息 加息前會先縮減購債規模

高盛績後向上 道指升53點 科技股向下 標指跌16點