恒指低開28點 10天線升穿20天線 安踏升2.14% 阿里跌1.6%
文章日期：2021年4月15日 09:26
恒指今早低開28點或0.1%，報28872點，成交金額43億元；國指今早低開14點或0.14%，報10984點。恒生科技指數開市報8212點，跌0.16%。恒指10天線(28700.04點)升穿20天線(28666.71點)。
藍籌24隻升，19隻下跌，12隻無升跌。安踏（2020）升2.14%，報143.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；安踏昨公布，品牌產品首季零售金額錄40%至45%正增長。
阿里巴巴（9988）跌1.6%，報234元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股11隻升，12隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報33.05元，升1.07%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報234元，跌1.6%。
中燃（0384）與聯通簽協議 於物聯網、數字化等領合作。中燃開市報32.8元，跌1.2%。
百融雲創（6608）首季收入升92%。開市報24.5元，升4.25%。
長實（1113）建議回購股份加碼至3.8億股 額外涉資24億。開市報47.5元，升0.85%。
彩生活（1778）斥3020萬向母企購保險經紀業務。開市報3.43元，升1.78%。
恒地（0012）增持美麗華（0071）至五成，增持少於2%避觸發全購。恒地開市報34.9元，跌0.85%；美麗華開市報15.34元，無升跌。
旭輝（0884）、永升（1995）棄購內房彰泰地產及物管業務。旭輝開市報7.18元，升1.13%；永升開市報18.16元，無升跌。
美團（3690）涉「二選一」壟斷再被罰35.2萬人幣。開市報286元，無升跌。
社保基金連續第三個月買賣中行（3988）。開市報3.08元，無升跌。
華潤置地（1109）3月權益合約銷售額升3.6%。開市報36.85元，無升跌。
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