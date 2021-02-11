港股ADR跌160點 阿里巴巴ADR跌2.33% 騰訊跌1.16%
文章日期：2021年4月15日 08:51
港股ADR跌160點或0.56%，報28739點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報616.28元；阿里巴巴（9988）跌2.33%，折合報232.25元；美團（3690）跌1.33%，折合報282.2元；匯控（0005）跌0.7.8%，折合報45.79元；建行（0939）跌0.67%，折合報6.54元。
道期升0.16%，標期升0.13%，納期升0.15%。日股現升0.21%，韓股現升0.13%，澳股現跌0.33%。
今日焦點股份可留意：
中燃（0384）與聯通簽協議 於物聯網、數字化等領合作。
長實（1113）建議回購股份加碼至3.8億股 額外涉資24億。
彩生活（1778）斥3020萬向母企購保險經紀業務。
恒地（0012）增持美麗華（0071）至五成，增持少於2%避觸發全購。
旭輝（0884）、永升（1995）棄購內房彰泰地產及物管業務。
美團（3690）涉「二選一」壟斷再被罰35.2萬人幣。
社保基金連續第三個月買賣中行（3988）。
華潤置地（1109）3月權益合約銷售額升3.6%。
安踏（2020）品牌產品首季零售金額錄40%至45%正增長。
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