美股業績期，高盛的交易收入增長了47%勝預期，第一季度收入和利潤均創紀錄，高盛股價向上。科技股則普遍向下，PayPal和英偉達領跌科技股。其他消息方面，聯儲局主席鮑威爾稱將等通脹和就業達到目標後再考慮加息問題，提高利率前會先縮減購債規模。