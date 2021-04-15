高盛績後向上 道指升53點 科技股向下 標指跌16點
文章日期：2021年4月15日 08:15
美股業績期，高盛的交易收入增長了47%勝預期，第一季度收入和利潤均創紀錄，高盛股價向上。科技股則普遍向下，PayPal和英偉達領跌科技股。其他消息方面，聯儲局主席鮑威爾稱將等通脹和就業達到目標後再考慮加息問題，提高利率前會先縮減購債規模。
道瓊斯工業平均指數收漲53點，升幅0.16%，報33730點。標普500指數收跌16點，跌幅0.41%，報4124點。納斯達克綜合指數收跌138點，或0.99%，報13857點。
高盛升2.34%，報335.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻50點，而Salesforce跌1.72%，報228.02元，拖低道指26點。
科技股方面，蘋果收市報132.03元，跌1.78%，谷歌母公司Alphabet收市報2241.91元，跌0.55%，亞馬遜收市報3333元，跌1.97%，Facebook收市報302.82元，跌2.24%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報436點。德國DAX指數收跌0.17%，報15209點；法國CAC 40指數漲0.4%，報6208點；英國富時100指數收漲0.72%，報6939點。