OneDegree指出，在2021年12月31日或之前成功投保「毛價保」的客戶，當他們完成續保後選擇移民，而保單持有人及寵物離港時仍持有生效中的保單，在提交辦理移民的相關文件証明後，即可享一筆過額外港幣10,000元的現金津貼。

OneDegree Hong Kong 共同創辦人郭彥麟表示，寵物移民費用高昂成為部份寵物未能陪同主人移居的其中一個主要原因，他們留意到在移民潮下，不少動物中心反映近月棄養寵物的個案有上升趨勢。他認為飼養寵物是一生一世的承諾，因此推出現金津貼盼可改變有關情況。

OneDegree Hong Kong於今年1月至2月進行網上調查，1,400名年齡介乎18至65歲的寵物主人參與調查，84%的寵物主人表示如未來計劃移民的話，他們會攜同寵物一起離開。選擇不攜帶寵物移民的受訪者，首兩項原因是寵物移民費用高昂(22%)以及辦理移民手續過於複雜(21%)。其他原因包括寵物年時已高、寵物患有重病和考慮牠們的心理壓力。

不少人關注只用BNO護照，可否作為移民證明，OneDegree回覆本報查詢，申請人提交移民目的地政府所需文件，例如移民簽證、寵物健康證明書、檢疫證書、驗血記錄，證明申請人會與寵物一起離港便可。

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