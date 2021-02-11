今年初，特殊目的收購公司（SPAC）的融資及併購活動活躍，加上股票承銷業務繁忙，使高盛第一季的投資銀行業務淨收入按年增長73%，達到破紀錄的37.7億美元（約294億港元），較預期高出8.7億美元。高盛表示，承銷淨收入的增長，是受惠於首次公開募股（IPO）活躍，財務諮詢淨收入增加，反映已完成的併購交易顯著提升。

上季高盛的資產管理，也帶來破紀錄的46.1億美元淨收入，反映市場的股權投資活躍。在高盛的全球市場部門，交易員上季產生的收入，按年增長47%至75.8億美元，當中38.9億美元來自固定收益交易、36.9億美元來自股票交易，兩個數字分別比去年同期增長31%和68%。固定收益交易業務的強勁增長，部分歸功於抵押貸款和利率產品的銷售大幅增加。

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