華晨中國指，從現時公司可獲取的銀行文件顯示，目前仍結欠的金額達37.56億元，而哈爾濱銀行和光大銀行已向金杯汽控提出法律程序，及凍結金杯汽控約3.01億元的銀行存款。

華晨中國指，在核數師通知前，董事會並不知悉相關未經授權擔保及法律程序，相關未經授權擔保未曾知會過董事會及徵求批准，董事會亦未有授出擔保。而涉事的金杯汽控已尋求法律意見，並將採取適當行動進行積極抗辯。

此外，由於有必要確定是否尚有其他未經授權擔保，以及簽立未經授權擔保的背景情況、相關法律後果及對公司財務報表的影響，因此華晨中國已成立獨立董事委員會調查事件。

惟同時，華晨中國指出，昨日再收到核數師通知，盛京銀行的確認函顯示，金杯汽控在該行存款較帳簿記錄的金額少17.3億元，也沒有金杯汽控帳目所列的6.5億元結構性存款，和金杯汽控向兩間公司提供的6.5億元擔保，這項額外事件亦將會由獨立董事委員會調查，並適時公布調查結果，因此無法於4月底前公布業績。

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