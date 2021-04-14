華晨中國揭子公司涉59億人幣未授權擔保 銀行存款與帳簿不符
文章日期：2021年4月14日 20:38
母公司華晨集團正進行破產重組的華晨中國（1114），因核數師需時釐清涉及一間附屬公司部份未經授權擔保而未能按時公布去年業績。公司今日進一步透露，核數師正調查的是公司旗下金杯汽控為華晨集團作未經授權擔保的貸款，擔保金額達59億元（人民幣，下同），涉及銀行包括中國進出口銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行及光大銀行，其中又以向光大銀行作擔保的貸款最多，高達44億元。
華晨中國指，從現時公司可獲取的銀行文件顯示，目前仍結欠的金額達37.56億元，而哈爾濱銀行和光大銀行已向金杯汽控提出法律程序，及凍結金杯汽控約3.01億元的銀行存款。
華晨中國指，在核數師通知前，董事會並不知悉相關未經授權擔保及法律程序，相關未經授權擔保未曾知會過董事會及徵求批准，董事會亦未有授出擔保。而涉事的金杯汽控已尋求法律意見，並將採取適當行動進行積極抗辯。
此外，由於有必要確定是否尚有其他未經授權擔保，以及簽立未經授權擔保的背景情況、相關法律後果及對公司財務報表的影響，因此華晨中國已成立獨立董事委員會調查事件。
惟同時，華晨中國指出，昨日再收到核數師通知，盛京銀行的確認函顯示，金杯汽控在該行存款較帳簿記錄的金額少17.3億元，也沒有金杯汽控帳目所列的6.5億元結構性存款，和金杯汽控向兩間公司提供的6.5億元擔保，這項額外事件亦將會由獨立董事委員會調查，並適時公布調查結果，因此無法於4月底前公布業績。
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