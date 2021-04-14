恒地增持美麗華至五成 增持少於2%避觸發全購
文章日期：2021年4月14日 20:33
恒基地產（0012）宣布，今日透過全資附屬公司間接以每股約15.28元，購買美麗華（0071）共10.3萬股，涉資157.4萬元，相當於0.0149%股權。在此之前12個月，該集團已累計增持美麗華651.9萬股，相當於0.9435%權益。今日增持後，恒地在美麗華的持股量，由原先的49.987%，增至50.002%。由於是次增持未有盡用在持有上市公司五成股權以下時，每年限制增持最多2%的門檻，因此不會觸發全面收購。
由於恒地已持有美麗華五成以上，因此日後不再受制於每年2%的自由增購權限制。理論上，恒地可以較進取地增持美麗華至更高股權比例，直到觸發持股75%或以上的全面收購門檻。恒地又指，美麗華由長期為恒地的聯營公司，變為間接非全資附屬，並且可以綜合入賬，並且繼續持有美麗華作長期投資。
恒地指出，過往增持美麗華的總代價約9121.6萬元，每股平均價約13.99元。該集團指，美麗華為聯營公司，為其提供可靠增長之收入來源。美麗華本身持有多個特色服務業品牌，旗下業務包括時尚酒店及服務式公寓、物業租賃、餐飲及旅遊，遍布中港。董事局相信，是次增持，通過將美麗華的財務業績綜合入賬，可提升恒地的財務狀況。
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