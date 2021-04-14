由於恒地已持有美麗華五成以上，因此日後不再受制於每年2%的自由增購權限制。理論上，恒地可以較進取地增持美麗華至更高股權比例，直到觸發持股75%或以上的全面收購門檻。恒地又指，美麗華由長期為恒地的聯營公司，變為間接非全資附屬，並且可以綜合入賬，並且繼續持有美麗華作長期投資。

恒地指出，過往增持美麗華的總代價約9121.6萬元，每股平均價約13.99元。該集團指，美麗華為聯營公司，為其提供可靠增長之收入來源。美麗華本身持有多個特色服務業品牌，旗下業務包括時尚酒店及服務式公寓、物業租賃、餐飲及旅遊，遍布中港。董事局相信，是次增持，通過將美麗華的財務業績綜合入賬，可提升恒地的財務狀況。

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