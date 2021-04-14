有愛互娛於2011年成立，專注二次元RPG和策略品類，著名遊戲代表作包括《放置少女》、《紅警OL》、《我欲封天》等。當中，《紅警OL》早前曾由騰訊在中國發布，故擁有該遊戲的國服代理權。

字節跳動去年9月入股有愛互娛後，同年11月由騰訊擁有的《紅警OL》宣布停更一個半月，市場推算損失接近百萬美元。外界猜測指，這是因為有愛互娛獲字節跳動投資，導致該公司發生分歧。

此前，上月底有外電報道，字節跳動完成收購遊戲公司沐瞳科技（Moonton），並會支持公司繼續開拓海外市場。據知，沐瞳科技創始人徐振華、袁菁早年均曾於騰訊 （0700） 遊戲部門工作。當中徐振華曾涉嫌抄襲，被騰訊告上法庭，最終判決賠償1940萬元人民幣。

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