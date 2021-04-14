旭輝、永升棄購內房彰泰地產及物管業務
文章日期：2021年4月14日 18:45
早前，內房旭輝（0884）及旗下的物管股永升生活服務（1995）聯手收購另一廣西第二大內房彰泰的股權及物管業務，惟交日延至今日正式告吹。旭輝及永升分別公布，旭輝與彰泰解除合作框架協議，永升則終止以4.34億元人民幣（下同）收購彰泰旗下的物管業務。
在今年一月初，旭輝及永升與彰泰控股分別訂立合作框架協議。當中旭輝與彰泰按65:35的股權比例共同成立合營企業，而旭輝將向彰泰香港與桂林合創收購彰泰集團65%的股權，該平台已擁有多間公司、合營企業及主要在廣西的物業項目等。此外，永升亦出資4.34億元收購彰泰旗下的物業管理業務。
不過，當時協議訂明，永升及旭輝尚需待盡職審查等結果才可框架協議日期起三個月內簽署。
雖然今次旭輝及永升收購彰泰的交易告吹，但有分析員指，可能經過盡職後，永升或旭輝發現資產質素未如理想，加上是次是地產及物管相連的交易，故永升及旭輝雙雙棄購彰泰。但由於彰泰佔永升或旭輝利潤貢獻估算都不大，只佔幾個百分點，故永升即使棄購亦無礙公司完成全年目標。
永升及旭輝分別指，終止收購及解除合作框架不會對集團的業務運營及財務狀況造成任何重大影響。
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