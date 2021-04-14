美團涉「二選一」壟斷再被罰35.2萬人幣
文章日期：2021年4月14日 18:42
內地傳媒報道，美團（3690）再涉及「二選一」壟斷行為敗訴。江蘇省淮安市中級人民法院判決，美團需賠償阿里巴巴（9988）旗下外賣平台「餓了麼」35.2萬元人民幣（下同）；為2018年執行《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條起，首次適用於外賣領域的案件。
事實上，美團早於今年2月已曾被罰，當時浙江省金華市中級人民法院下發民事判決書指，美團不正當競爭行為，損害餓了麼的合法權益，應當承擔民事責任。法院要求美團賠償100萬元予餓了麼，以全額支持餓了麼的經濟損失。
美團跟餓了麼也是內地的外賣平台巨頭，雙方之間的競爭源於2016年，美團為推廣線上業務，在自己的簽約商戶同時與餓了麼、百度外賣等同類在線外賣平台合作後，強制關停商戶在美團外賣上的網店；行為涉及「二選一」壟斷。2017年6月，浙江省金華市市場監管局對美團限制競爭等行為作出處罰，合計罰款52.6萬元。
惟餓了麼也不能獨善其身，該平台亦曾因不正當競爭被監管部門點名批評，並於2019年9月被處以10萬元罰款。
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