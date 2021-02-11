集團首季收入按年升30%至近140億歐元，勝市場預期的127億歐元。報道指出，首季業績比2019年同期更強勁，或反映大型品牌良好維持中國等地的需求。

LVMH首季表現令分析師調高其全年收入及銷售增長預測。受惠Christian Dior和Louis Vuitton品牌的銷售增長，時裝及皮具部門疫情以來一直是主要增長動力，日本以外亞洲地區銷售額按年大升86%；美國按年升23%，歐洲仍錄得9%按年跌幅。彭博分析師Deborah Aitken認為，LVMH是首個確認復蘇的奢侈品牌，業績引起整個行業的期望。

現時歐洲市場仍處於低迷狀態，大部分時裝店在本月初繼續停業，LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony在分析員電話會議表示，本地客戶需求激增，這是一個很好的信號，但不足以抵消遊客流失的情況。他又指，歐洲客戶通常更頻繁購買商品，但支出較低，集團未有計劃減少歐洲門店數量。

另外，LVMH在今年1月完成收購珠寶品牌Tiffany & Co.，Jean-Jacques Guiony表示，集團已調高部分純銀產品的價格，料需要數年時間整合品牌，包括分銷、銷售等方面，未有計劃作其他收購。

其他報道

社保基金連續第三個月買賣中行 上周四減持套現2.2億

日企KAGOME「人權問題」停用新疆番茄

潤地3月權益合約銷售額升3.6%

3香港SOSIM銷量超30萬張 古星輝：目前太空卡實名制緩衝期太短

中國政府研究員建議「豬棉並舉」令養豬業成為新疆新興支柱產業

港航永續債4月大跌56%

中銀：推綜合收款服務免開戶及首年年費 可支援消費券電子錢包

Mox推信用卡服務 現有客戶優先申請

安踏品牌產品首季零售金額錄40%至45%正增長

人行：加強推進支付領域反壟斷工作

科技股跑贏 恒指升403點 成交跌穿1400億元

中銀人壽：首季保費按年增長三成

郭明錤：明年新iPhone廣角鏡將升至4800萬像素

「女股神」Cathie Wood看好電子錢包及基因組學

再鼎醫藥急升近3成 臨床研究有積極進展

上證終止三連跌 創板指兩連揚