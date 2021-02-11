LVMH首季收入勝預期 股價曾創新高
文章日期：2021年4月14日 18:02
奢侈品巨擘LVMH今年首季銷售額大增，帶動股價創歷史新高，高見745.5歐元反映行業由疫情打撃中復蘇。LVMH今年首季時裝及皮具部門收入按年升52%，較市場預期的30%更高。有分析師指出，中國的銷售增長帶來驚人增長。
集團首季收入按年升30%至近140億歐元，勝市場預期的127億歐元。報道指出，首季業績比2019年同期更強勁，或反映大型品牌良好維持中國等地的需求。
LVMH首季表現令分析師調高其全年收入及銷售增長預測。受惠Christian Dior和Louis Vuitton品牌的銷售增長，時裝及皮具部門疫情以來一直是主要增長動力，日本以外亞洲地區銷售額按年大升86%；美國按年升23%，歐洲仍錄得9%按年跌幅。彭博分析師Deborah Aitken認為，LVMH是首個確認復蘇的奢侈品牌，業績引起整個行業的期望。
現時歐洲市場仍處於低迷狀態，大部分時裝店在本月初繼續停業，LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony在分析員電話會議表示，本地客戶需求激增，這是一個很好的信號，但不足以抵消遊客流失的情況。他又指，歐洲客戶通常更頻繁購買商品，但支出較低，集團未有計劃減少歐洲門店數量。
另外，LVMH在今年1月完成收購珠寶品牌Tiffany & Co.，Jean-Jacques Guiony表示，集團已調高部分純銀產品的價格，料需要數年時間整合品牌，包括分銷、銷售等方面，未有計劃作其他收購。
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