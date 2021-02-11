3香港SOSIM銷量超30萬張 古星輝：目前太空卡實名制緩衝期太短
文章日期：2021年4月14日 17:34
和記電訊（0215）旗下的3香港於去年10月推出33元的儲值卡SOSIM可於百佳購買，今日再宣布將SOSIM銷售點拓展至本港全線屈臣氏門店以及其網店。3香港截至今年3月底，SOSIM的銷量超過30萬張。3香港亦為今次的加盟推出SOSIM應用程式，以便客戶網上增值及購買服務計劃。
對於政府的太空卡實名制政策，和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，目前政府給予的120至240日的資訊期及開發期太短，業界人士亦反映於開發資金上有困難。古星輝認為，因太空卡實名制所涉及的範圍太廣，認為半年至一年的時間最為合理。古星輝又指，以澳門市場作參考，收集市民對太空卡實名制的意見再反映給港府，待經商局推出之時能做到利民效應。古星輝又建議，不應限制每人預付卡的購買數量，若只限購買三張，未能將實名制效益擴至最大。
屈臣氏董事總經理李家樂指，去年屈臣氏網店銷售額較2019年達幾倍的增幅。李家樂又指，今年首幾個月門店的銷售較去年表現亦有增長，當中以抗疫產品的銷量較突出，如新冠病毒的快速測試劑。
3香港今次加盟屈臣氏為SOSIM推出新的優惠，由即日起至5月13日，於全線屈臣氏購買SOSIM，可獲額外40元的屈臣氏現金券的獨家優惠。由即日起至4月30日，易賞錢會員於全線屈臣氏門市或網店購買SOSIM儲值卡，可享10倍易賞錢積分，及星級化妝師網上化妝班或註冊營養師一對一網上諮詢，是高達440元的獨家優惠。
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