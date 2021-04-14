Mox伙拍Mastercard合作提供卡服務，Mox Credit將不設年費，沒有逾期還款及超額費用，若未能在到期日前繳清結餘將會收取財務費用；也提供長達56日的免息還款期，以及到期還款通知。

該行又指，已大幅簡化客戶申請Mox Credit時提交入息及地址證明文件的流程，客戶亦可即時取得申請結果，獲批後將可即時加入流動錢包、即時消費。

與原有的Mox Card一樣，Mox Credit所有的合資格開支均可得到CashBack現金回贈，回贈是每日結算及存入帳戶，兼享每日利息。

現有客戶申請Mox Credit時，當申請獲批後，原有的Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit，便可使用Mox Card以信用額形式消費。所有每月定時繳付賬單和日後的交易將直接從Mox Credit扣除。

Mox 行政總裁顧海表示，Mox Credit是該行推出的第一種信貸服務，亦很高興成為全港首間提供信用額形式消費服務的虛擬銀行。

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