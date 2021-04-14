人行：加強推進支付領域反壟斷工作
文章日期：2021年4月14日 16:32
人民銀行今日召開支付結算工作電視會議，副行長范一飛出席會議並發表講話。會議要求，人行下一階段要積極完善制度，加強推進支付領域反壟斷工作，加快推出《非銀行支付機構條例》，加快構建跨境支付體系。同時堅持底線思維，打擊跨境賭博、電信網絡詐騙和非法支付活動，持續規範支付服務市場秩序。
另外，人行亦要求今年續改善小微企業開戶服務，適當降低小微企業支付手續費，提升支付清算系統安全生產和服務水平。會議強調，支付結算工作堅持嚴監管常態化，推動支付產業實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。
會議指出，去年在人民銀行支付結算工作，達到抗疫資金運轉、支付服務創新、服務實體經濟，同時強化支付領域反壟斷和防止資本無序擴張，穩步推進跨境支付體系建設。另外，人行亦加強跨境賭博和電信網絡詐騙「資金鏈」綜合治理，守住不發生系統性風險底線，積極提升支付服務質效，立足服務實體經濟發展和民生改善，加快支付服務普惠進程，助力暢通國民經濟循環。
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