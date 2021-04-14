另外，人行亦要求今年續改善小微企業開戶服務，適當降低小微企業支付手續費，提升支付清算系統安全生產和服務水平。會議強調，支付結算工作堅持嚴監管常態化，推動支付產業實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

會議指出，去年在人民銀行支付結算工作，達到抗疫資金運轉、支付服務創新、服務實體經濟，同時強化支付領域反壟斷和防止資本無序擴張，穩步推進跨境支付體系建設。另外，人行亦加強跨境賭博和電信網絡詐騙「資金鏈」綜合治理，守住不發生系統性風險底線，積極提升支付服務質效，立足服務實體經濟發展和民生改善，加快支付服務普惠進程，助力暢通國民經濟循環。

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