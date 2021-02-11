恒指收市升403點或1.42%，報28900點，成交金額1381億元，較上日減少3.31%，是3月22日1342.38億元成交後最少；國指升148點或1.37%，報10999點。恒生科技指數收報8225點，升2.32%。

藍籌50隻升，4隻下跌，1隻無升跌。瑞聲（2018）升5.54%，收報46.7元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌0.42%，收報47.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.4%，收報98.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

科技股推動大市騰訊（0700）升2.55%，收報623.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點。緊隨其後的是澄清股東減持消息不實的美團（3690）收報286元，升3.62%，貢獻恒指47點；而阿里巴巴（9988）收報237.8元，升1.97%，貢獻29點，是排第四的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報24.5元，升5.83%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）創上市新低，見14.16元，收報14.2元，跌0.84%。

恒指企於10天線(28646.59點)及20天線(28664.75點)之上，受制於50天線(29177.92點)，而10天線亦有升穿20天線之勢。

北水南下合計淨流入13.01億元，較上日增加5.09%，連續第2日流入，累計流入25.39億元。南水北上合計淨流入57.31億元人民幣，較上日減少32.34%，連續第3日流入，累計流入185.07億元。

午後消息股表現

郭明錤：明年新iPhone廣角鏡將升至4800萬像素。手機設備股向上，瑞聲（2018）收報46.7元，升5.54%；丘鈦（1478）收報15.24元，升1.6%；舜宇（2382）收報177.3元，升3.08%。

再鼎醫藥（9688）昨晚公布，一項有關肺癌的臨床研究有積極的進展，股價曾升近3成，收報1273元，升25.2%。

首季全球個人電腦出貨量增長32%，聯想（0992）市佔率第一。收報10.18元，升1.19%。

中國建築興業（0830）公布，首季經營溢利升31%。收報0.82元，升2.5%。

康希諾生物（6185）公布，未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告。收報288.8元，跌7.67%。

利郎（1234）公布，首季LILANZ零售額升30%至35%。收報5.14元，升0.78%。

隔晚消息股表現

證監︰濟豐包裝（1820）、金石投資（0901）股權高度集中。濟豐包裝收報6.04元，無升跌。金石投資收報0.237元，跌4.8%。

貿易通（0536）冀智能銷售點業務能受惠於消費券。收報1.15元，無升跌。

東航（0670）參與認購法荷航新股涉資最多1.27億歐元。收報3.58元，跌0.56%。

破頂股表現

內需股破頂，包括，361度（1361）創52周高，見2.65元，收報2.4元，升6.67%；特步（1368）創52周高，見6.49元，收報6.05元，升1%；

本地地產股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見22.9元，收報22.7元，升3.18%；新世界發展（0017）創52周高，見43元，收報42.45元，升2.29%；置富（0778）創52周高，見7.99元，收報7.98元，升5%；富豪產業（1881）創52周高，見1.73元，收報1.73元，升4.85%。

其他破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.18元，收報8.02元，升4.02%；周生生（0116）創52周高，見14.2元，收報14.1元，升4.44%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見12.5元，收報11.88元，跌2.46%；叙福樓（1978）創52周高，見1.07元，收報1.07元，升11.46%。

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