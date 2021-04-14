中銀人壽：今年首季保費按季增長七成
文章日期：2021年4月14日 16:00
保險業銷售去年受新冠肺炎影響，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年首季保費按季上升七成，有明顯的增長。他指客戶的需求有所轉變，自去年起人壽保障較高的萬用壽險和終身壽險需求上升，另外去年利率下降，亦令儲蓄型保單的回報率較過去四至五年有較明顯跌幅。
政府擬在5月推出「來港易」，讓限定人數的內地居民可來港免隔離，中銀人壽執行總裁鄧子平表示政策會對整個保險業有幫助，內地訪客對本港保險有需求，希望有強勁的反彈。他預期開關後內地訪客的需求亦會有一些改變，除了加重保障型產品外，若人民幣持續走強，對港元保單的需求或會減少。
去年中銀人壽網上保費有七成的增長，主要來自短期儲蓄保險和延期年金產品。鄧子平表示以新業務價值計算的增幅相約。周國昌指，定期壽險和危疾、住院醫療保險和延期年金是在去年推出，帶動網上保險的增長，客戶在手機平台進行交易，亦帶動保險產品在手機的銷售。
跨境理財通即將推出，周國昌預期南北向的反應皆會熱烈。他指兩者需求不一樣，香港北向投資者可以投資內地的人民幣理財產品，回報較離岸人民幣（CNH）為佳，內地南下投資者則會投資於港元和美元產品，投向分散全球或亞洲市場的股債混合基金。他指該行在跨境資金進出管控的系統建設成熟，在內地有線下分行支持，亦有網上提供服務的能力，認為可以取得先機。
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