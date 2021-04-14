Cathie Wood表示對電子錢包感到非常興奮，更認為電子錢包及雙邊市場將蠶食傳統銀行今時今日所扮演的角色。據報，旗下旗艦基金ARK Innovation在過去一年，注資逾167億美元（約1302.6億港元）。「女股神」押注網上支付系統營運商Square及PayPal，其中Square以佔比7%成為該ETF第二大持股。

此外，Cathie Wood補充指，微信支付和支付寶是中國走向數碼化的主要參與者，電子錢包猶如口袋中有一個小銀行，可以進行貸款、借記卡、信用卡、股票或比特幣（Bitcoin）買賣等服務。

在基因組學方面，Cathie Wood認為其發展將加速到「脫離速度」。現時為止，所有醫療保健決策中有一半以上是通過猜測或經驗做出，現在人們將擁有數據，DNA測序將首次讓科學引入醫保決策中。

在ARK的Genomics ETF當中，以Exact Sciences佔5%最多，第二大持股是CRISPR Therapeutics；「女股神」同時看好Invitae。Cathie Wood認為，基因組學將能夠治人類以為的「死症」，包括癌症等。

今年以來，ARK Innovation的股價升2.5％；而ARK Genomic Revolution的股價僅升不足1％。

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