再鼎醫藥急升近3成 臨床研究有積極進展
文章日期：2021年4月14日 15:14
再鼎醫藥（9688）昨晚公布，一項有關肺癌的臨床研究有積極的進展。消息公布後，其美股周二急升22%，今日其港股一度升近3成，現升27%。
再鼎昨晚與Novocure（美︰NVCR）共同宣布一項有關第IV期非小細胞肺癌患者接受腫瘤電場治療的III期關鍵性臨床研究LUNAR，有積極結果。在獨立數據監察委員會（DMC）對研究進行例行審查後，Novocure被告知，基於目前入組時間和觀察到的事件數量，LUNAR研究預先設定的中期分析將被加快。LUNAR研究的中期分析包括了累積到2021年2月的210名患者數據。在審查了中期分析報告後，DMC表示沒有證據表明腫瘤電場治療會增加系統性毒性，LUNAR研究應該繼續開展。
消息在昨晚公布後，再鼎醫藥的美股（美︰ZLAB）急升22%，折合報1254.2港元，而今日其港股一度升至1319元，現報1289元，大升26.87%，較其美股再升3%，市值衝上千億元，目前成交額1.46億元。
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