SEMI表示，2020年全球晶圓製程設備銷售額年增19%，其他前段設備銷售額也小幅增長4%，封裝、測試設備則隨著各地區強勁增長，年增幅分別達34%、20%。

按照地區排列，中國首次成為半導體設備的最大市場，銷售額達 187.2 億美元，年增 39%；台灣則以 171.5 億美元排列第二，銷售額持平 2019 年。位列第三的韓國銷售額達 160.8 億美元，年增幅高達 61%，增長幅度冠全球；日本與歐洲年增幅亦分別有21%、16%。北美則是繼連三年正成長後，銷售額首度下滑20%。

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