去年全球半導體設備銷售創新高 按年增19%
文章日期：2021年4月14日 12:20
SEMI(國際半導體產業協會) 指出，2020年全球半導體設備銷售額創下歷史新高，達712億美元（約5554億港元），較2019年增19%。中國亦首次成為全球最大的設備市場。
SEMI表示，2020年全球晶圓製程設備銷售額年增19%，其他前段設備銷售額也小幅增長4%，封裝、測試設備則隨著各地區強勁增長，年增幅分別達34%、20%。
按照地區排列，中國首次成為半導體設備的最大市場，銷售額達 187.2 億美元，年增 39%；台灣則以 171.5 億美元排列第二，銷售額持平 2019 年。位列第三的韓國銷售額達 160.8 億美元，年增幅高達 61%，增長幅度冠全球；日本與歐洲年增幅亦分別有21%、16%。北美則是繼連三年正成長後，銷售額首度下滑20%。
其他報道
科指見近兩周最大升幅 恒指升352點 吉利升5.5% 美團升4.4%
港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 跌至近5個月低位
中央出手整治 京東百度美團等12家網企承諾不實施「二選一」等守則
黃傑龍：要說服不願打疫苗的員工有難度 料不少食肆維持堂食至十時
恒指高開299點 美團升3.99% 阿里升1.46% 騰訊升2.14%
港股ADR升155點 美團ADR升3% 騰訊升2% 阿里升0.7%