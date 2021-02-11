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利郎：首季LILANZ零售額升30%至35%

文章日期：2021年4月14日 12:17

男裝股中國利郎（1234）公布，2021年第一季的「LILANZ」產品的零售額按年上升30%至35%，雖然今年首季「LILANZ」產品零售額大升，惟去年首季利郎受累疫情表現較疲弱，首季「LILANZ」產品零售額較2019年同期下跌40%至45%，意味首季較疫情前的2019年首季或仍有下跌。