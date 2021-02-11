利郎：首季LILANZ零售額升30%至35%
文章日期：2021年4月14日 12:17
男裝股中國利郎（1234）公布，2021年第一季的「LILANZ」產品的零售額按年上升30%至35%，雖然今年首季「LILANZ」產品零售額大升，惟去年首季利郎受累疫情表現較疲弱，首季「LILANZ」產品零售額較2019年同期下跌40%至45%，意味首季較疫情前的2019年首季或仍有下跌。
去年利郎受疫情影響，除了首季「LILANZ」產品零售額按年跌40-50%外，在次季續按年跌15-20%。直至第三季才開始重現按年升幅，分別在第三及第四季錄得升5-10%及10-15%的升幅。惟全年「LILANZ」產品的零售額仍要跌10-15%。
利郎今日早市微跌0.2%，報5.09元。
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