去年利郎受疫情影響，除了首季「LILANZ」產品零售額按年跌40-50%外，在次季續按年跌15-20%。直至第三季才開始重現按年升幅，分別在第三及第四季錄得升5-10%及10-15%的升幅。惟全年「LILANZ」產品的零售額仍要跌10-15%。

利郎今日早市微跌0.2%，報5.09元。

其他報道

科指見近兩周最大升幅 恒指升352點 吉利升5.5% 美團升4.4%

傳LG與蘋果接近達成協議 生產Apple Car

滬指險守3400點 創板指2800點遇阻力

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 跌至近5個月低位

騰訊據報暫緩發行美元債

中央出手整治 京東百度美團等12家網企承諾不實施「二選一」等守則

傳遭長和折讓12.3%減持 東方海外曾挫近15%

吉利母公司擬將Lotus上市 估值超過1165億

蘋果4月20日舉行特別活動 市場料推新iPad

樂視網創辦人賈躍亭被罰終身禁入證券市場

字節跳動估值超過2500億美元 張一鳴身家超過馬雲

黃傑龍：要說服不願打疫苗的員工有難度 料不少食肆維持堂食至十時

滬深三大指數高開 上證微漲不足1點

恒指高開299點 美團升3.99% 阿里升1.46% 騰訊升2.14%

瑞信考慮大幅削減其主經紀商業務

港股ADR升155點 美團ADR升3% 騰訊升2% 阿里升0.7%

CVC、KKR擬加入競購東芝

無懼通脹升影響經濟刺激措施推出 標指、納指創新高 道指跌68點