科指見近兩周最大升幅 恒指升352點 吉利升5.5% 美團升4.4%
文章日期：2021年4月14日 12:13
科技股反彈走勢由美股延續至港股，科指曾升最多3.17%，見近兩周最大升幅。科技股帶動下，恒指今早高開299點後，曾升最多482點，半日高低波幅294點。
恒指半日升352點或1.24%，報28850點，成交金額767億元；國指升146點或1.35%，報10997點。恒生科技指數收報8227點，升2.35%。
恒指升穿10天線(28641.51點)及20天線(28662.21點)，50天線(29176.91點)有阻力。
藍籌47隻升，5隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升5.51%，收報20.3元，是升幅最大的藍籌。吉利母公司擬將Lotus上市，估值超過1165億。吉利曾升最多7.59%，是2021年1月26日後最大升幅，當日升幅為7.84%。
美團（3690）升4.42%，收報288.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點。美團昨澄清股東擬沽貨不屬實。另外，中國國家市場監管總局公布美團等12家網企承諾不實施「二選一」等守則。京東（9618）收報305.4元，升2.35%；百度（9888）收報211.8元，升3.12%。
申洲國際（2313）跌0.71%，收報167.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.25%，收報99.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股29隻升，2隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報168元，升5.13%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報14.22元，跌0.7%。
北水南下合計淨流入4.64億元，連續第2日流入。南水北上合計淨流入60.67億元人民幣連續第3日流入。
傳遭長和（0001）折讓12.3%減持 東方海外曾挫近15%。長和收報63.35元，升1.04%；東方海外半日跌12.9%，報109.1元。
騰訊（0700）據報暫緩發行美元債。收報619元，升1.81%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，61度（1361）創52周高，見2.65元，收報2.54元，升12.89%；特步（1368）創52周高，見6.49元，收報6.26元，升4.51%；
本地地產股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見22.9元，收報22.9元，升4.09%；新世界發展（0017）創52周高，見43元，收報42.35元，升2.05%；置富（0778）創52周高，見7.99元，收報7.98元，升5%；富豪產業（1881）創52周高，見1.68元，收報1.66元，升0.61%。
其他股破頂，包括，周生生（0116）創52周高，見13.98元，收報13.9元，升2.96%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見12.5元，收報11.96元，跌1.81%；叙福樓（1978）創52周高，見1.07元，收報1.01元，升5.21%。
隔晚消息股表現
阿里（9988）再被罰209萬人幣 涉旗下瀏覽器發布虛假醫藥廣告。收報236.6元，升1.46%。
證監︰濟豐包裝（1820）、金石投資（0901）股權高度集中。兩公司均無升跌。
貿易通（0536）冀智能銷售點業務能受惠於消費券。半日收報1.15元，無升跌。
東航（0670）參與認購法荷航新股涉資最多1.27億歐元。收報3.59元，跌0.28%。
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