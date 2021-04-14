有內媒報道，字節跳動向港交所提交了承銷商聘用函，啟動赴港上市流程。字節跳動回應內媒指，對消息不予置評。

12:02

內媒《中國證券報》引起消息人士報道，手機應用程式抖音（TikTok）的母公司字節跳動，向港交所提交了承銷商聘用函，啟動了赴港上市流程。字節跳動未予置評。

據報，上月下旬，字節跳動聘請小米前執行董事兼國際部總裁周受資擔任新設立的首席財務官一職，此舉被視為字節跳動在為IPO事宜做準備。

此前，《南華早報》引述知情人士報道，對私募股權投資者而言，字節跳動估值近4000億美元(約3.12萬億港元)。

根據公開報導，字節跳動至少完成過9輪融資，參與投資的機構包括紅杉資本、SIG、老虎環球基金、General Atlantic(泛大西洋資本)、 KKR、Coatue、軟銀、DST等，累計融資數百億美元。據悉，有關資金主要用於字節跳動全球多款產品和多條業務線的快速發展，尤其是TikTok在海外的擴張。

字節跳動的最近一輪融資於去年11月進行，該輪融資由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，估值約1800億美元。

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