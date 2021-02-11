港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 跌至近5個月低位
文章日期：2021年4月14日 11:26
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.65點子至0.10744%，是2020年11月27日後最低，當日報0.10661%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.1點子至0.03714%；1星期HIBOR跌0.28點子至0.04738%；2星期HIBOR跌0.09點子至0.06125%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.48點子至0.20643%；6個月期HIBOR跌1.18點子至0.36441%；12個月期HIBOR跌1.9點子至0.50982%。
美元指數現報91.751貶值0.101點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.11225%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0048%，連續4日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。
對上一次連續4日收窄，是2021年3月25日，當日利差報0.0255%。
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