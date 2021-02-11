藍籌49隻升，3隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）澄清大股東擬沽貨800億不屬實，開市升3.99%，報287元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.14%，報621元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點。

匯控（0005）跌0.76%，報45.65元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）報167.7元，升4.94%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）報14.3元，跌0.14%。

阿里（9988）再被罰209萬人幣 涉旗下瀏覽器發布虛假醫藥廣告。開市報236.6元，升1.46%。

證監︰濟豐包裝（1820）、金石投資（0901）股權高度集中。濟豐包裝開市報6.04元，無升跌。金石投資開市報0.249元，無升跌。

貿易通（0536）冀智能銷售點業務能受惠於消費券。開市報1.15元，無升跌。

東航（0670）參與認購法荷航新股涉資最多1.27億歐元。開市報3.6元，無升跌。

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