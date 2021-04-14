無懼通脹升影響經濟刺激措施推出 標指、納指創新高 道指跌68點
文章日期：2021年4月14日 08:15
美國3月CPI創近9年來最大升幅，聯儲局繼續淡化通脹風險，標指、納指創新高，投資者押注高於預期的通脹不足以影響經濟刺激措施的推出。債息下跌令銀行股承壓。美國因血栓擔憂暫停接種強生疫苗，強生股價下跌，強生的競爭對手Moderna和輝瑞上漲。美國政府預計在此期間其他新冠疫苗供應已經足夠。
道瓊斯工業平均指數收跌68點，跌幅0.21%，報33677點。標普500指數收漲13點，升幅0.33%，報4141點。納斯達克綜合指數收漲146點，或1.06%，報13996點。
高盛跌1.25%，報327.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低27點，而波音升1.5%，報253.27元，貢獻道指24點。
道瓊斯工業平均指數收跌68點，跌幅0.21%，報33677點。標普500指數收漲13點，升幅0.33%，報4141點。納斯達克綜合指數收漲146點，或1.06%，報13996點。
科技股方面，蘋果收市報134.43元，升2.43%，谷歌母公司Alphabet收市報2254.43元，升0.43%，亞馬遜收市報3400元，升0.6%，Facebook收市報309.76元，跌0.57%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.12%，報435點。德國DAX指數收漲0.13%，報15234點；法國CAC 40指數漲0.37%，報6184點；英國富時100指數收漲0.02%，報6890點。