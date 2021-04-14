美國3月CPI創近9年來最大升幅，聯儲局繼續淡化通脹風險，標指、納指創新高，投資者押注高於預期的通脹不足以影響經濟刺激措施的推出。債息下跌令銀行股承壓。美國因血栓擔憂暫停接種強生疫苗，強生股價下跌，強生的競爭對手Moderna和輝瑞上漲。美國政府預計在此期間其他新冠疫苗供應已經足夠。