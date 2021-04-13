第一點是強逼客人用「安心出行」。當初容許市民用安心出行或填紙仔，用意在留有餘地，知道大眾擔心私隱與政治風險，創科局長薛永恒亦一度表明是自願下載，到今日卻強逼市民用安心出行。假設政府的安心出行一心只為抗疫故，但市民對政治的憂慮有增無減，突然撤銷填紙仔，只會令大眾更恐慌，認為是要滿足政治任務。也許在政府與市民關係良好的國家或城市可以如此做法，但香港當下敏感如此，稍有同理心都不會霸王硬上弓。相信不少市民寧願不到餐廳聚會，亦不願下載安心出行，畢竟現時還有外賣平台選擇。市民對政府益發不信任，更連帶影響員工生計。

第二是打針仍屬自願，而很多市民對疫苗仍抱觀望態度，尤其對於科興。疫苗絕非百分百有效，部分市民體質亦不宜注射疫苗，若「疫苗氣泡」要求員工打針，餐廳東主亦希望餐廳盡早恢復生氣，變相壓力落在員工與僱主之間。縱使僱主體諒，店舖業主卻有藉口索取更多租金，畢竟有政策與行內其他餐廳做參照，便不是僱主能輕易抵擋。加上目前30歲以下未能優先打針，而業內有不少年輕人從事。2017年立法會議員郭偉強曾詢問政府飲食業從業員的年齡分布，而以2016年第四季為例，30歲以下的從業員佔逾兩成。不計政治只講民生，飲食業員工已收入大減，遇上政府藥石亂投，只會更加無助。

第三是整體公關水平。由於薛永恆曾明言「政府無計劃強制市民必須掃描二維碼才能進入場所」，林鄭日前被指反口時，卻指這不叫「反口、威脅」，並歸咎於市民亂填紙仔。縱以嚴格邏輯論，政府確實不算反口，當時留有餘地暗示不排除日後要強制，但對市民而言便觀感不一樣。即使不能說政府講錯，但以林太一貫的硬頸式反駁和推諉責任，只將市民繼續推向邊緣。安心出行不是簡單抗疫問題，牽涉的是政府與市民就私隱議題的角力，當下全球皆然，亦有眾多學者提出此爭拗點，市民擔心一退便是萬丈遠，從此無地可守，香港的情勢更複雜數倍，一個App是牽涉整個政府與市民的權力分配。林太的反駁口吻，顯然仍未有將整個格局顧慮在內，從反修例至今仍未汲取足夠教訓，可謂至矣。

飲食業與市民都對新措施甚感不滿，自認為代表業界的張宇人與代表市民的民建聯，至今卻連民生的任務都不敢做好。幫手促成政治大氣候，到氣候低壓之際，卻又消失得無影無蹤。想做隻港豬，如澳門般只關心政府有沒有做好民生，也似乎說不過去。

賈文清

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