Decarbonization Partners基金將會參與那些已獲確認的新一代可再生能源及移動技術，當中涵蓋新興的燃料、電網方案、電池儲存、電動及自動車技術，甚至驅動減碳、提高資源效率、物料及創新流程。該基金將借助兩公司的職員去幫助發展。貝萊德首席執行官Larry Fink接受《彭博社》電視台訪問時指，Decarbonizaition Partners的目標是管理數以十億美元計的多個基金。淡馬錫首席執行官Dilhan Pillay則指，需要私人資本去幫助綠色方案實現商業化，並將成本降到非綠色方案的水平，甚至更低水平。

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