香港財務策劃師學會：疫情影響 退休人士平均每月支出僅11500元
文章日期：2021年4月13日 17:08
香港財務策劃師學會公布「香港首個港人退休真實開支調查」，尼爾森(香港)金融行業研究副總監黃沛盈表示，是次調查於去年完成，並以電話形式訪問302位，年齡介乎55歲至74歲的退休人士，他們退休前的月入都高於1.8萬元，發現受訪者每月平均總支出為1.15萬元，而中位數為接近1萬元。當中，僅10%人士受訪者的每月支出為2萬元。
香港財務策劃師學會董事會成員謝汝康表示，有79%受訪者指出，退休收入的3成是來自於家庭支援，資金來源包括子女或其配偶，5.4%來自強積金及1.3%來自於年金。有13%人士表示，退休後仍要供養年長父母。調查又將受訪者分為55歲至64歲的年輕退休人士及65歲至74歲年長退休人士，年輕退休人士較多支出用於基本生活開支、衣食住行，年長退休人士的支出主要在於醫療及家庭服務開支。
建議應購入可扣稅年金 減輕子女未來負擔
此外，亦發現大部分受訪者的財經資訊來自於家人或朋友，較少接收來自傳媒或金融從業員的建議。香港財務策劃師學會主席李澄幸指出，財務策劃師就好比醫生及營養師，香港人口老化問題日益嚴重，退休人士在理財上更應尋求專業人士意見。另外，就退休資金來源問題，他表示目前來自年金的比例仍屬偏低，建議在職人士應購入可扣稅年金或強積金供款，以減輕子女未來負擔。
對於港人退休後，每月平均總支出僅為1.15萬元並遠低於坊間其他調查機構，李澄幸解釋，調查於去年疫情進行，因此受訪者旅遊及外出用餐金額會有所下降，預計疫情過後，退休生活開支會有所回升。黃沛盈又指出，供樓開支被列為投資而非消費，當中房屋方面支出則佔2374元。
記者：黃清瑤
其他報道