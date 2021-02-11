香港財務策劃師學會董事會成員謝汝康表示，有79%受訪者指出，退休收入的3成是來自於家庭支援，資金來源包括子女或其配偶，5.4%來自強積金及1.3%來自於年金。有13%人士表示，退休後仍要供養年長父母。調查又將受訪者分為55歲至64歲的年輕退休人士及65歲至74歲年長退休人士，年輕退休人士較多支出用於基本生活開支、衣食住行，年長退休人士的支出主要在於醫療及家庭服務開支。

建議應購入可扣稅年金 減輕子女未來負擔

此外，亦發現大部分受訪者的財經資訊來自於家人或朋友，較少接收來自傳媒或金融從業員的建議。香港財務策劃師學會主席李澄幸指出，財務策劃師就好比醫生及營養師，香港人口老化問題日益嚴重，退休人士在理財上更應尋求專業人士意見。另外，就退休資金來源問題，他表示目前來自年金的比例仍屬偏低，建議在職人士應購入可扣稅年金或強積金供款，以減輕子女未來負擔。

對於港人退休後，每月平均總支出僅為1.15萬元並遠低於坊間其他調查機構，李澄幸解釋，調查於去年疫情進行，因此受訪者旅遊及外出用餐金額會有所下降，預計疫情過後，退休生活開支會有所回升。黃沛盈又指出，供樓開支被列為投資而非消費，當中房屋方面支出則佔2374元。

記者：黃清瑤

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