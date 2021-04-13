賀一誠：澳門發展人民幣計價證券市場是遠景 醞釀證券法
文章日期：2021年4月13日 16:54
澳門特首賀一誠今午出席立法會答問會，他回應議員葉兆佳提問時稱，澳門發展金融業並不容易，金融業可帶來很大收益，亦存在很大風險，所以要小心評估，不會馬上做相關工作。他又重申發展人民幣計價結算證券市場是遠景。同時，他在接受中央廣播電視總台訪問時稱，澳門因應一業獨大問題，正著手發展大健康產業、金融產業、科技產業和文化基地。
賀一誠指出，澳門銀行至2月底已發行43隻債券，總值約1300億澳門元。同時亦已基本完成信託法框架，下一步將開展證券法、基金法的立法工作。澳門政府目前亦正分別與內地的中央登記系統（中登），以及國際上的中央證券托管系統 (CSD)商討互聯工作。
他在接受中央廣播電視總台專訪時更指，新冠肺炎疫情令澳門面臨前所有未有衝擊及考驗，因此令澳門認識到產業多元化的重要性，相信政府會找到出路解決一業獨大的問題。他相信，在深化粵澳合作，及加快落實建設橫琴粵澳深度合作區，將令澳門的多元發展空間增加3倍。澳門亦將著力發展大健康產業、金融產業、科技產業和文化基地。
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