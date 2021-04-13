賀一誠指出，澳門銀行至2月底已發行43隻債券，總值約1300億澳門元。同時亦已基本完成信託法框架，下一步將開展證券法、基金法的立法工作。澳門政府目前亦正分別與內地的中央登記系統（中登），以及國際上的中央證券托管系統 (CSD)商討互聯工作。

他在接受中央廣播電視總台專訪時更指，新冠肺炎疫情令澳門面臨前所有未有衝擊及考驗，因此令澳門認識到產業多元化的重要性，相信政府會找到出路解決一業獨大的問題。他相信，在深化粵澳合作，及加快落實建設橫琴粵澳深度合作區，將令澳門的多元發展空間增加3倍。澳門亦將著力發展大健康產業、金融產業、科技產業和文化基地。

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