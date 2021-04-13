根據法荷航最新的增資協議，總金額達9.88億歐元，並有權加碼至11.36億歐元，每股作價4.84至5.31歐元，主要強化流動性及財務狀況，並且在面對新冠肺炎疫情時，用作一般用途。法國政府會認購當中65.9%新股，該國在法荷航的持股量，將由目前的14.3%，提升至29.9%水平。持股8.8%的東航，亦會認購法荷航的新股，持股量會維持少於10%水平。在法荷航分別持股14%及8.8%的荷蘭政府及達美航空，則不參與今次新股認購。若東航認購法荷航少於10%，認購最多1.271億歐元。

在東航參與認購法荷航新股認購同時，東航與法荷航決定擴大雙方的商業伙伴合作，及擴大在非商業領域方面的地勤服務、餐飲或維修業務的合作。雙方亦會增加在北京市場的覆蓋，當滿足到條件時，往來巴黎到北京及阿姆斯特丹至北京的航線，將會加入法荷航及東航的合營項目之內。東航早於2000年已經與法荷航達成巴黎到上海的代碼共享服務，東航更自2017年起，參股法荷航至今。

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