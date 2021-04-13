統計處：中小企3月營商氣氛仍然審慎 飲食業細分指數顯著上升
文章日期：2021年4月13日 16:37
政府統計處公布，3月中小企業務狀況，政府發言人表示，中小企於3月營商氣氛整體來說仍然審慎。不少行業的細分指數下跌，但受惠於自2月中以來社交距離措施放寬，飲食業的細分指數顯著上升並重回擴張區域。
發言人進一步指出，若果本地疫情繼續減退和環球經濟持續恢復，香港的營商氣氛往後可能見到較全面的改善。2021至22年度《財政預算案》提出的大規模逆周期措施，亦將有助緩解經濟面對的壓力。政府會密切留意相關情況。
數據方面，3月份中小企業務收益動向指數，由上月的44.4跌至44.0，對4月份的業務收益展望動向指數為47.8。
按行業分析，除飲食業（從45.5上升至57.4）、批發業（從45.6上升至50.0）及進出口貿易（從43.9上升至44.6）外，其他統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2021年3月均較上月有不同程度的下跌。
進出口貿易新訂單的現時動向指數從2月的45.7上升至3月的46.4，而4月的新訂單展望動向指數為49.2。
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