大行料受惠「來港易」 友邦升逾3%
文章日期：2021年4月13日 16:23
港府昨日公布將在下月中推出「來港易」計劃，容許限定數目的內地居民抵港可豁免14日強制檢疫，帶動一眾本地股上升，友邦保險（1299）日內最多上升4.2%報100.3元，收報99.3元，上升3.22%。花旗發表報告重申友邦「買入」評級，給予目標價116元，認為政策對重振友邦內地訪客業務，是相當有意義的一步，日後或上調保費增長預期。
花旗指出，雖然內地訪客返回內地時仍需隔離14日，不過政策或是內地訪客再來港的開始。目前該行預期友邦香港全年保費按年增長26%，但隨通關政策，例如有更方便的雙邊旅遊政策來港，該行或會上調預測。
高盛亦維持友邦在確信買入名單，目標價116元不變。內地擬在年中將接種率提升至四成，並在年底升至六成，該行預計防疫通關措施會在第三季放寬，帶動內地訪客業務在第3季尾至第4季初上升。
高盛預期內地訪業務會逐步增長，釋放受抑壓的需求，因為去年人民幣升值，外管局亦可能放寬個人購買境外保單。若友邦內地訪客業務，可在2022年回到2018年的水平，則預期友邦的新業務價值會較原有預期增加7億美元，現時的股價對新業務價值率為15倍，與過去兩年平均16倍水平相似。
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