恒指收市升43點或0.15%，報28497點，成交金額1428億元，較上日減少11.12%，是4月9日1417.14億元成交後最少；國指跌24點或0.22%，報10850點。恒生科技指數收報8038點，跌1.6%。恒指10天線(28590.15點)、20天線(28656.7點)，得而復失。

藍籌28隻升，22隻下跌，5隻無升跌。九龍倉置業（1997）升6.16%，收報45.65元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升3.22%，收報99.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻88點。

有報道引述CCASS資料指，昨日高盛持有/代客持有的美團股份，突然激增3.01億股，相當於總股份逾5%，觀乎過去經驗，有機會是高盛準備部署日後沽貨/分貨作準備。美團（3690）跌7.44%，收報276元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低105點。

市監局召開指導會，騰訊、美團、京東等34企需全面自查。騰訊收報608元，跌0.9%；京東收報298.4元，跌3.49%；百度（9888）收報205.4元，跌2.19%。

恒生科技指數成份股7隻升，24隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報25.5元，升1.19%；跌幅最大的是美團（3690）收報276元，跌7.44%。

北水南下合計淨流入12.37億元，終止流出。南水北上合計淨流入84.71億元人民幣，較上日增加96.81%，連續第2日流入，累計流入127.75億元。

阿里巴巴（9988）公布，螞蟻集團完成整改方案研究和制定。收報233.2元，升0.43%。

周大福（1929）上季港澳零售值升46.6% 股價見頂後回落1.7%。創52周高，見13.48元，收報13.1元，升1.87%。

耀才（1428）發盈喜 預計年度稅前溢利升約54%。收報2.16元，升0.93%。

C-LINK SQUARED（1463）公布，控股股東Flash Dragon以每股1.98元減持，作價較上日折讓約31%，套現4.51億元，持股量由30%降至1.5%。收報3.74元，升28.9%。

破頂股表現

內需股破頂，李寧（2331）創上市新高，見59.1元，收報57.35元，升1.68%；特步（1368）創52周高，見6.04元，收報5.99元，升15.19%。

本地消費股破頂，包括，周生生（0116）創52周高，見13.66元，收報13.5元，升6.3%；叙福樓（1978）創52周高，見0.98元，收報0.96元，升1.05%。

地產相關股破頂，包括，太古（0019）創52周高，見62.7元，收報61.7元，升0.49%；九龍倉集團（0004）創52周高，見22元，收報22元，升5.52%。

其他破頂股包括，聯眾（6899）創52周高，見0.88元，收報0.78元，跌3.7%；中國燃氣（0384）創52周高，見35元，收報33.5元，升5.85%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見12.28元，收報12.18元，升3.92%。

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