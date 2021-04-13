市監局召開指導會 騰訊美團京東等34企需全面自查
文章日期：2021年4月13日 15:17
繼日前阿里巴巴（9988）涉及「二選一」壟斷被罰182.28億元人民幣後，內地市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局今天（13日）召開互聯網平台企業行政指導會，要求各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。與會企業包括騰訊（0700）、阿里、百度（9888）、京東（9618）、快手（1024）、美團（3690）、嗶哩嗶哩（9626）等34間主要中資科網巨企。
有關當局指出，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「信息洩露」以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治。針對上述問題，會議明確提出，平台企業要做到「五個嚴防」和「五個確保」。
第一是嚴防資本無序擴張，確保經濟社會安全；第二是嚴防壟斷失序，確保市場公平競爭；第三是嚴防技術扼殺，確保行業創新發展；第四是嚴防規則算法濫用，確保各方合法權益；第五是嚴防系統封閉，確保生態開放共享。
市監局發布上述消息後，部分科技股跌幅擴大，美團現跌7.4%，京東跌3%，快手跌近4%，百度插2%，騰訊暫跌約0.98%，阿里巴巴現升約0.52%。
除了前述的企業外，愛奇藝、搜狗、新浪微博、字節跳動、餓了麼、盒馬生鮮、拼多多、攜程（9961）、小紅書、蘇寧易購、唯品會等互聯網平台企業亦有代表出席。