有關當局指出，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「信息洩露」以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治。針對上述問題，會議明確提出，平台企業要做到「五個嚴防」和「五個確保」。

第一是嚴防資本無序擴張，確保經濟社會安全；第二是嚴防壟斷失序，確保市場公平競爭；第三是嚴防技術扼殺，確保行業創新發展；第四是嚴防規則算法濫用，確保各方合法權益；第五是嚴防系統封閉，確保生態開放共享。

市監局發布上述消息後，部分科技股跌幅擴大，美團現跌7.4%，京東跌3%，快手跌近4%，百度插2%，騰訊暫跌約0.98%，阿里巴巴現升約0.52%。

除了前述的企業外，愛奇藝、搜狗、新浪微博、字節跳動、餓了麼、盒馬生鮮、拼多多、攜程（9961）、小紅書、蘇寧易購、唯品會等互聯網平台企業亦有代表出席。