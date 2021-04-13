耀才葉茂林：看好阿里 從私人途徑增持
文章日期：2021年4月13日 15:03
耀才證券（1428）截至3月底，稅前盈利達8.16億元，按年增長約54%。耀才證券主席葉茂林稱，港股市場仍能保持炙熱，受到大量美國上市的中概股回流返港的帶動，預計截至今年年尾，新股成交額達2000億元至3000億元。葉茂林更指，若港府能推出多項的減印花稅政策，港股市場能由「灰天鵝都變白天鵝」。葉茂林又話，不擔心港府提升印花稅會減低投資者投資意欲，因為「投資者的賭徒心態，有錢搵就會落注，不會因佣金高而卻步」。葉茂林又話，「咁多隻新經濟股，只睇好阿里巴巴（9988）」，直言去年阿里一直因反壟斷令其股價低迷，隨著中央政府對阿里採取罰款，令阿里的走向更為明朗和清晰。葉茂林坦言，長遠看好阿里，怕集團增持得太多，會從私人途徑繼續增持阿里。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，目前未有計劃前往內地開設實體證券行，認為集團推出的網上開戶及交易程式「豆豆」「寶寶」能滿足目前的需求。許繹彬表示，去年豆豆寶寶的内地交易量和客量按年均增3倍。許繹彬預期，恒指至年尾不會有太大的震盪，繼續維持27000點至28000點。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，去年佔大比數的投資者年齡層約30歲至50歲，主要投資大價股股票，如Tesla。
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