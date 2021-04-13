耀才證券行政總裁許繹彬表示，目前未有計劃前往內地開設實體證券行，認為集團推出的網上開戶及交易程式「豆豆」「寶寶」能滿足目前的需求。許繹彬表示，去年豆豆寶寶的内地交易量和客量按年均增3倍。許繹彬預期，恒指至年尾不會有太大的震盪，繼續維持27000點至28000點。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，去年佔大比數的投資者年齡層約30歲至50歲，主要投資大價股股票，如Tesla。

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