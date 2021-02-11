恒指半日升274點或0.96%，報28727點，升穿10天線(28613.18點)及20天線(28668.21點)。成交金額722億元；國指升68點或0.63%，報10943點。恒生科技指數收報8143點，跌0.32%。

藍籌44隻升，9隻下跌，2隻無升跌。九龍倉置業（1997）升6.74%，收報45.9元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升3.74%，收報99.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻102點。

美團（3690）跌3.62%，收報287.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報26元，升3.17%；跌幅最大的是美團（3690）收報287.4元，跌3.62%。

北水南下合計淨流入5.97億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入63.91億元人民幣，較上日增加48.48%，連續第2日流入，累計流入106.95億元。

阿里巴巴（9988）公布，螞蟻集團完成整改方案研究和制定。收報235.8元，升1.55%。

周大福（1929）上季港澳零售值升46.6% 股價見頂後回落1.7%。創52周高，見13.48元，收報13.18元，升2.49%。

耀才（1428）發盈喜 預計年度稅前溢利升約54%。半日收報2.17元，升1.4%。

C-LINK SQUARED（1463）公布，控股股東Flash Dragon以每股1.98元減持，作價較上日折讓約31%，套現4.51億元，持股量由30%降至1.5%。半日收報3.35元，升15.5%。

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