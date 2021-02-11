港元現報7.7743元貶值5點子，曾貶值最多8點子，報7.7746元，亦曾升值最多21點子，報7.7717元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.0381%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.05018%；2星期HIBOR跌0.25點子至0.06214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.21125%；6個月期HIBOR跌1.27點子至0.37625%；12個月期HIBOR跌1.05點子至0.52881%。

美元指數現報92.217升值0.079點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.11125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0027%，連續3日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。

對上一次連續3日收窄，是2021年3月24日，當日利差報0.0305%。