恒指高開104點 阿里升3.36% 騰訊無升跌 美團跌0.67%
文章日期：2021年4月13日 09:23
恒指今早高開104點或0.37%，報28557點，成交金額41億元；國指今早高開29點或0.27%，報10903點。恒生科技指數開市報8175點，升0.07%。
藍籌27隻升，18隻下跌，10隻無升跌。阿里巴巴（9988）公布，螞蟻集團完成整改方案研究和制定，阿里巴巴升3.36%，報240元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點。騰訊（0700）開市報613.5元，無升跌。
中生製藥（1177）跌1.51%，報7.84元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.67%，報296.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
恒生科技指數成份股11隻升，14隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報240元，升3.36%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報23.15元，跌2.32%。
周大福（1929）上季港澳零售值升46.6%。開市報13.26元，升3.1%。
耀才（1428）發盈喜 預計年度稅前溢利升約54%。開市報2.16元，升0.93%。
C-LINK SQUARED（1463）公布，控股股東Flash Dragon以每股1.98元減持，作價較上日折讓約31%，套現4.51億元，持股量由30%降至1.5%。開市報2.9元，無升跌。
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