拜登表示，「兩黨議員都非常支持我們的提案以及我認為我們可以真正為美國人民做的事情」，「讓我引用這封信的原話，『中國共產黨正在激進地佈局——計劃重新定位並主導半導體供應鏈』，中國將投入何其多的資金來實施這些計劃」。

白宮新聞秘書Jen Psaki表示，此次峰會顯示拜登政府是在認真解決半導體供應短缺問題，減輕對受影響企業和員工的衝擊。

Intel 行政總裁Pat Gelsinger表示，白宮和國會正在積極努力支持半導體產業，措施包括增加本土製造、研究和開發以及培育相關技術人才。

不過，彭博社報道，多位支持向半導體產業提供更多資金的議員希望，晶片支持措施列入針對中國的競爭法案中，而不是像現在這樣作為拜登基礎設施一攬子計劃的一部分。

另外，汽車製造商爭取將一部分扶持資金專項用於車用晶片，不過，電子設備製造商則對此表示質疑，擔心自己的行業會受到影響。彭博社引述知情人士稱，白宮尚未就這一問題公開表明立場，但已私下向半導體行業的管理者暗示，不會支持對某一行業特殊優待。

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